Maratona: COB vai entrar com recurso O Comitê Olímpico Brasileiro anunciou neste domingo que vai entrar com um recurso junto ao Comitê Olímpico Internacional e à IAAF (Federação Internacional de Atletismo) para pedir a revisão do resultado da maratona, em que Vanderlei Cordeiro de Lima foi empurrado por um homem que atravessou a rua e o empurrou no momento em que era líder. Vanderlei acabou ficando com a medalha de bronze.