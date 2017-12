Maratona de Curitiba reúne 2 mil atletas A prefeitura de Curitiba espera a participação de 2 mil atletas brasileiros e estrangeiros para a 7ª Maratona Ecológica Internacional de Curitiba, que se realiza na manhã deste domingo. As mulheres terão a largada às 7h30, enquanto os atletas masculinos sairão somente às 8h10. A saída e a chegada serão na Praça Nossa Senhora de Salete, no Centro Cívico. A prova integra o calendário da International Atlhetic Amateur Federation (IAAF). Como em anos anteriores, os atletas percorrerão o trajeto de 42.195 metros, passando por vários lugares turísticos de Curitiba. A premiação é de R$ 120,3 mil. A prova será disputada em 23 categorias. Entre as atrações estão os quenianos Joshua Kipchumba e Metto Kipbikering Philemon. Mineiro de Poços de Caldas, mas morador em Araraquara (SP), Diamantino Silveira Santos, de 42 anos, é um dos favoritos para a disputa, tendo já vencido as edições de 1999 e 2001. "Estou melhor que nos outros anos, mais descansado", afirmou.