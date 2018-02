Maratona de Norte a Sul do País espera pelo Corinthians

O Corinthians não é o primeiro clube de expressão a passar pelo sofrimento de disputar a Série B do Brasileiro. Palmeiras, Atlético-MG, Botafogo, Grêmio e Coritiba, ex-campeões nacionais, também enfrentaram o torneio de menor peso, mas passaram por maus bocados. Por isso, os corintianos podem se preparar para uma verdadeira maratona de Norte a Sul do País em 2008, que inclui longas viagens de avião, desgastantes trajetos de ônibus e 19 rivais dispostos a prolongar o martírio alvinegro por mais um ano. No total, o time do Parque São Jorge percorrerá aproximadamente 22.800 km. A distância é tão grande, que, se alguém resolver sair de São Paulo, ir até Nova York e de lá seguir até Londres, ainda assim não terá viajado tanto quanto o time corintiano. Os jogadores também podem preparar os fones de ouvido dos aparelhos de MP3 e outros passatempos: serão 34 horas dentro de ônibus e aviões, apenas para chegar até algumas das cidades onde o time vai se apresentar. O percurso mais longo será até Fortaleza, que está a 3.135 km de São Paulo, ou a 3 horas de avião. A equipe ainda atravessará o Brasil para chegar até Natal, a 2.956 km. Aliás, será a primeira vez que as cidades receberão o Corinthians por duas vezes, no mesmo torneio. Porém, haverá pouco tempo para os paulistas apreciarem as belas praias das capitais do Ceará e do Rio Grande do Norte, pois Fortaleza, Ceará, América-RN, recém-rebaixado, e ABC-RN (que subiu da Série C após cinco anos) prometem não aliviar, empurrados por suas torcidas. Os entusiasmados fãs do Nordeste ainda terão a chance de ver o Corinthians por mais duas vezes na temporada nacional: em Salvador, contra o Bahia, que volta a animar sua torcida, e em Maceió, diante do CRB. INIMIGO POR PERTO Mas a equipe do Parque São Jorge não precisará ir muito longe para encontrar os inimigos mais perigosos. No interior de São Paulo, Ponte Preta, Bragantino e Marília (dono de boas campanhas na Série B nos últimos anos) aguardam os velhos adversários para reviver duelos que, até então, eram comuns apenas no Estadual. Até Campinas e Bragança Paulista serão apenas 100 km de distância, ou 1 hora de ônibus. Porém, para chegar até Marília, a menos que a diretoria frete um avião, o elenco alvinegro terá 450 km de estrada pela frente, ou quase 4 horas. O time corintiano também terá percursos mais curtos para se apresentar, pois o ABC será palco de jogos contra Santo André, São Caetano, e Barueri - cidades que estão a pouco mais de 30 minutos de ônibus da capital paulista. O único problema é enfrentar os congestionamentos, que aumentam o tempo de viagem. GEOGRAFIA Os jogadores do Corinthians ainda poderão ampliar seus conhecimentos geográficos sobre a região Centro-Oeste, pois terão de viajar duas vezes para Brasília (a 1.029 km de São Paulo), onde enfrentarão o Brasiliense e o Gama. Goiânia também receberá os paulistas para o duelo com o Vila Nova. A região Sul, palco da queda corintiana diante do Grêmio, só verá os alvinegros em 2008, nas partidas diante do Paraná, Juventude, Avaí e Criciúma. Por sinal, a cidade do interior catarinense Criciúma traz um problema extra para os corintianos: o aeroporto local não recebe vôos diretos de São Paulo. A menos que fretem um avião, os paulistas terão de fazer conexão em Florianópolis, ou percorrer de ônibus o trecho de 188 km entre as cidades. Os únicos que podem ter queixas são os torcedores corintianos da região Norte: com a queda do paraense Remo para a Série C, no próximo ano, não terão a chance de ver o time do Parque São Jorge ao vivo.