Maratona de Nova York: Marílson é oitavo, em dia de Paula

A inglesa Paula Radcliffe, recordista mundial da maratona, retornou de forma bem-sucedida após dois anos de ausência com uma vitória brilhante em Nova York, cujo triunfo masculino ficou com o queniano Martin Lel, que já conquistou esta corrida em 2003. Radcliffe, que disputou sua última maratona no Mundial de 2005, em Helsinque, por causa de problemas físicos e de sua gravidez, venceu neste domingo com um tempo de 2h23min09s, com 23 segundos de vantagem sobre a etíope Gete Wami, a única que foi capaz de agüentar seu ritmo até o final da prova. Entre os homens, Martin Lel e o marroquino Abderrahim Goumri brigaram metro a metro pelo triunfo, que ficou nas mãos do queniano, que alcançou um tempo de 2h09min04s, 13 segundos a menos que o seu oponente. O sul-africano Hendrick Ramaala completou o pódio, tendo chegado mais de dois minutos depois do primeiro colocado. Já o brasileiro Marilson dos Santos, que havia vencido a prova do ano passado, não conseguiu acompanhar o ritmo dos líderes e terminou a corrida apenas na oitava posição, com o tempo 2h13min47s.