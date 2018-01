Maratona de Revezamento bate recorde Em sua 11ª edição, a Maratona Pão de Açúcar de Revezamento teve um número recorde de participantes - 25.480. Entre curiosos e corredores de elite, astros de outros esportes, como a triatleta Fernanda Keller e o piloto Guto Negrão (Stock Car), também competiram na Cidade Universitária. Em clima de festa, a maratona matinal deste domingo contou ainda com a presença de dois corredores improváveis: a modelo Daniella Cicarelli e o apresentador Thunderbird. Também disputaram a prova Abílio Diniz e João Paulo Diniz, integrantes do Conselho de Administração do Grupo Pão de Açúcar. A vencedora da maratona foi a equipe Pão de Açúcar/BM&F, graças ao bicampeão pan-americano Vanderlei Cordeiro de Lima, que ultrapassou Eraldo Teixeira, da Cruzeiro, poucos metros antes da chegada. A Pão de Açúcar/BM&F completou a distância total de 42,2 quilômetros em 2h5min42s, oito segundos antes da segunda colocada. Vanderlei comemorou a vitória completando a prova com o tradicional "aviãozinho". Em agosto, o paranaense, de 34 anos, conquistou a medalha de ouro na maratona dos Jogos Pan-Americanos, em São Domingos. Além de Vanderlei, correram também pela equipe vencedora Celso Ficagna, Fernando Fernandes, Gilson Santos, Fabiano Santos, Marilson Gomes, Eduardo Nascimento e Vinícius Lopes. Na categoria feminina, a equipe Mizuno/BM&F confirmou seu favoritismo, com um tempo final de 2h32min34s - quase cinco minutos de vantagem em relação à seguinte, Painel Musical-Trama. Compunham a Mizuno/BM&F Marlene Moreira, Maria das Graças Moreira, Giovana Costa, Sirlene Souza, Zenaide Vieira, Fabiana Cristiana da Silva, Michele Chagas e Maria Cristina Vaquero Rodrigues. Segundo estimativas da organização, a Maratona Pão de Açúcar atraiu mais de 50 mil pessoas à Cidade Universitária. As equipes campeãs ganharam R$ 1 mil por atleta. No local, ainda foram distribuídos R$ 49 mil em vales para compra na rede de supermercados dos realizadores.