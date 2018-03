Maratona de SP: Fortunato aposta na vitória A maratonista Marlene Fortunato, de 34 anos, 1,55 m e 48 quilos, acha que está preparada para tentar a vitória na X Maratona Internacional de São Paulo, domingo, a partir das 8h20, com largada e chegada em frente ao Obelisco do Ibirapuera. Marlene passou 35 dias, com outros fundistas brasileiros com índices para a Olimpíada de Atenas, treinando na altitude de Big Bear, Estados Unidos, cidade a 2.600 m em relação ao nível do mar. Marlene não conhece o percurso dos 42 km e 195 m, adotado no ano passado, mas sabe que a Maratona de São Paulo não costuma ser muito rápida. ?Estou bem e confiante de brigar pelo título.? Ela espera que as rivais não consigam tempo inferior a 2h35min13, a marca que fez em Nagoya (JAP) e é o segundo melhor índice olímpico do Brasil na prova ? melhor resultado é de Márcia Narloch (2h29min59), que não correrá em São Paulo. Marlene corre desde os 11 anos, por influência dos irmãos ? até 1995 conciliou o atletismo com as colheitas de algodão e café na roça. Casou, aos 17 anos, teve dois filhos, e foi estimulada pelo marido a se dedicar ao atletismo. Mora em Parapuã, interior de São Paulo, e treina nas estradas vicinais que cortam as fazendas da região. ?Primeiro quero correr bem a Maratona de São Paulo, garantir a classificação olímpica e, confirmada, treinar para Atenas?, afirmou a atleta, da Unoeste/Brasil Telecom, de Presidente Prudente, que tem patrocínio da Mizuno. Dentre os atletas com índices olímpicos também estarão na prova Alex Januário de Mendonça, Otávio dos Santos Pinheiro e William Gomes Amorim, todos em busca de melhorar suas marcas e ficar com vaga olímpica. André Luís Ramos e Vanderlei Cordeiro de Lima, que não correm a maratona, com os dois melhores tempos do Brasil são, atualmente, donos de vagas. Cada país pode levar três atletas por prova e domingo é o último prazo para a obtenção de índice olímpico.