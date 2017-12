Maratona de SP: inscrições abertas Estão abertas as inscrições para a 8ª edição da Maratona Internacional de São Paulo, dia 14 de julho, com a presença prevista de 10 mil corredores (a largada será na Praça Charles Miller, no Pacaembu, e a chegada, 42 quilômetros e 195 metros depois, no Parque do Ibirapuera). As inscrições podem ser feitas em vários locais, incluindo o site www.maratonadesaopaulo.com.br.