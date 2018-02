Maratona de Washington é cancelada Por causa da guerra dos Estados Unidos com o Iraque, os organizadores da Maratona de Washington decidiram cancelar a prova que estava programada para domingo. Temendo pela segurança dos quase 7 mil inscritos, o diretor da corrida, John Stanley, preferiu não realizar o evento. A decisão desagradou o prefeito da capital norte-americana, Tony Williams, que não foi comunicado do cancelamento pelos organizadores da maratona e acredita que há totais condições para realizar a prova no domingo.