Maratona de Washington será realizada A 26.ª Maratona de Washington será realizada no próximo domingo, na capital americana, e será dedicada as vítimas dos atentados terroristas do dia 11 de setembro. Os organizadores resolveram manter a prova apesar da situação de insegurança internacional. A grande diferença estará no esquema de segurança da competição. Os maratonistas não poderam portar mochilas e os carros estacionados ao longo da prova serão revistados. O exército ajudará na segurança do evento. A maratona começa no cemitério Arlington em direção do Memorial dos Soldados Americanos, passando pelo Pentágono e, depois, nos arredores da Casa Branca e do Capitólio, sede do governo americano. Os 20 mil inscritos vêm de 39 países diferentes além de competidores de todos os 50 estados americanos. Como a prova não dará prêmio em dinheiro, os competidores de elite não irão participar.