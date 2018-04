Maratona do Rio teve corredora dopada A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) informou nesta terça que o Ladetec, laboratório brasileiro credenciado pelo Comitê Olímpico Internacional para exames antidoping, identificou, na amostra de urina B da atleta Arlete Soares Adão, coletada no dia 27 de junho, durante a Maratona do Rio, a presença da substância proibida Nortestosterona, confirmando o resultado da análise da amostra A.