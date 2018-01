Maratona em Santos reúne 2 mil atletas Cerca de 2 mil atletas participam neste domingo, a partir das 9 horas, da Prova 8 Milhas-Porto de Santos, promovida pela Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), com apoio da prefeitura local e empresários da região. Esta é a terceira edição da corrida, considerada como seletiva para a São Silvestre, realizada anualmente, em São Paulo, e vai distribuir R$ 12 mil em prêmios além de brindes como passagens aéreas e material esportivo. A Prova 8 Milhas-Porto de Santos vai contar com a participação de atletas de elite, como o mineiro Diamantino dos Santos, considerado o melhor brasileiro na Maratona dos Bandeirantes, realizada este ano em São Paulo, e Cleuza Maria Irineu, que é bicampeã da Volta da Pampulha e foi avaliada, por dois anos consecutivos (98/99), como a melhor brasileira da São Silvestre. Estão também previstas as presenças de Marizete de Paula Rezende, campeã da última Maratona Internacional de São Paulo e dos vencedores da Prova 8 Milhas do ano passado: Aleudo Francisco dos Santos, do Cruzeiro de Belo Horizonte e a santista Leone Justino, bicampeã da competição. A saída está marcada para as 9 horas, da Praia do Boqueirão, em direção à Ponta da Praia, seguindo pela Avenida Portuária e retornando pelo mesmo trajeto. O percurso da competição auferido pela Federação Paulista de Atletismo é de 8 milhas, que correspondem a 12.875 metros.