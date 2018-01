Maratona: ex-bóia-fria corre em Paris Após vencer várias provas no Brasil, no final de 2000 e no início deste ano, a ex-bóia-fria Maria Zeferina Rodrigues Baldaia, fundista de Sertãozinho, de 28 anos, fará neste domingo a sua estréia em competições no exterior. Ela participará da Maratona de Paris, na França. É um sonho para quem, até 17 de dezembro, não tinha patrocinador. Ela recebeu o incentivo da Companhia Energética Santa Elisa, a usina onde sua mãe trabalhou durante oito meses, e começou a buscar novos desafios. Zeferina ganhou destaque quando venceu o Troféu Cidade de São Paulo, em 25 de janeiro. A partir dali, somando-se outras vitórias, como em Apucarana no Paraná e Belo Horizonte, sua rotina diária mudou. Os treinamentos, bem orientados, além de acompanhamento médico, psicológico e nutricional, tudo o que não tinha antes, ficaram mais rigorosos. Ela corre 140 quilômetros por semana, sendo uma parte em pista, sob a orientação do técnico Cláudio Ribeiro, e outra em canaviais de Sertãozinho. No percurso do canavial, ela geralmente é acompanhada por um dos irmãos ou por um vizinho, de bicicleta. "Já correram atrás dela", explica Ribeiro. "Mas não pegaram, ela corre muito". A viagem a Paris foi a segunda de avião de Zeferina - a primeira ocorreu em março, entre Ribeirão Preto e Brasília. Ela tinha uma vaga garantida para participar da Maratona de Revezamento em Seul, neste mês, numa equipe com várias corredoras representando a Confederação Brasileira de Atletismo, mas optou pela prova individual européia, pois está acostumada a provas longas. Zeferina começou a correr aos 13 anos, numa gincana de Sertãozinho, descalça: "Eu não tinha tênis e era mais fácil, mais leve, e com tênis eu caía". Participava de provas curtas, mas, sem apoio, desistiu da carreira, casou-se, teve um filho (Michael Jordan, hoje com 8 anos), separou-se e retornou aos treinamentos com pensamento profissional, em maratona. Em junho de 2000, na primeira prova, venceu a prova de Dourados (MS).