Maratona: fundistas vão brigar na Justiça Os fundistas da equipe BM&F/Pão de Açúcar vão brigar na Justiça pela vitória na Maratona BR de Revezamento, domingo, no Rio, e para receber o bônus de US$ 50 mil pelo tempo abaixo das 2 horas. Foram registrados o momento da chegada e os tempos de Marílson Gomes dos Santos (1h59min54s), da BM&F, e Valdenor Pereira dos Santos (2h00min40s), do Cruzeiro, que fecharam a prova para suas equipes. Ganharam, mas não levaram. As equipes foram desclassificadas pela organização da prova, a cargo da Gayotto De Luca, e a terceira colocada, a Brasil Telecom (2h05min40s), declarada vencedora. Até agora, apenas os atletas da BM&F/Pão de Açúcar decidiram ir à Justiça. As duas primeiras equipes correram com 7 atletas - Marílson e Valdenor abriram e fecharam o revezamento - e os organizadores alegam que deveriam ter corrido com 8. "Ficamos aborrecidos. A desclassificação ocorreu não porque ganhamos a prova, mas porque corremos em menos de 2 horas e ganhamos o bônus de US$ 50 mil. Eles não achavam possível um time bater o tempo dos africanos (2h03min36s)", afirma Marílson. Acha que a "desorganização evidente" coloca em dúvida a credibilidade das organizações de corridas de rua. "Vitória na competição, derrota no tapetão", disse o técnico Ricardo D?Ângelo. "Eu já vinha observando o malefício da ?indústria? das corridas de rua na legitimidade da prova." Acha que o regulamento fala em equipes com 8 atletas, 4 atletas e 2 atletas, mas não proíbe um atleta de correr duas vezes - a equipe foi formada por 8 atletas, um deles correndo dois trechos. "O regulamento é omisso, foi mal interpretado e a desclassificação ocorreu por causa do bônus. O atletismo está parecendo o futebol." A BM&F/Pão de Açúcar argumenta que, em 2002, Daniel Lopes abriu e fechou o revezamento e ninguém contestou o vice-campeonato da equipe. Valdenor Pereira dos Santos, do Cruzeiro, garante que seu clube informou à organização, na véspera, que correria com 7 atletas, e antes da largada, na definição da ordem dos atletas. "O cara da organização pôs a mão na cabeça quando viu o Marílson chegando." Eduardo Gayotto desmente que o Cruzeiro tenha informado que correria com 7 atletas e acha que o regulamento é claro sobre a necessidade de as equipes terem 8 integrantes. Justifica a desclassificação dizendo que atendeu ao recurso da Brasil Telecom. Não tem explicação satisfatória para o fato de as equipes não terem sido desclassificados antes da linha de chegada, mas só no dia seguinte. "Não quisemos ser injustos."