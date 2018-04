Maratona Internacional de São Paulo chega à sua 21ª edição

A capital paulista será palco, neste domingo, da 21ª edição da Maratona Internacional de São Paulo, que deve reunir cerca de 20 mil pessoas na cidade. O evento, que tem início marcado para às 7h, conta com quatro modalidades diferentes de prova: 42,2 km, 15 milhas (24,14 km), 5 milhas (8 km) e 2 milhas (3,21 km).

A largada de todas as provas será em frente ao Obelisco do Parque do Ibirapuera. Os trechos da Ciclofaixa de Lazer Sul/Oeste terão o seu funcionamento suspenso neste domingo, que também terá algumas das principais avenidas da cidade bloqueadas pela Companhia de Engenharia e Tráfego (CET). A Ponte Cidade Universitária está entre os trechos interditados.

Nas corridas de elite, os brasileiros tentarão desbancar os quenianos Paul Kangogo e Rumokol Chepkanan, atuais campeões nas categorias masculina e feminina da maratona, respectivamente. A principal esperança do Brasil é o mineiro Giovani dos Santos, tricampeão da Volta Internacional da Pampulha e campeão da Meia Maratona de São Paulo em 2013.