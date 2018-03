Maratona será seletiva para o Pan A IX Maratona Internacional de São Paulo, uma das principais provas do calendário nacional de corridas de rua ? e que este ano será seletiva para os Jogos Pan-Americanos de São Domingos, República Dominicana ? será domingo. A prova começa às 9 horas da manhã, com largada e chegada na avenida Pedro Álvares Cabral, em frente ao Obelisco do Parque do Ibirapuera (com TV Globo). A prova, de 42.195 metros, será disputada em um novo percurso pelas ruas de São Paulo, mais plano e rápido do que o das edições anteriores. Dentre os principais competidores da prova que dará uma vaga na equipe brasileira que vai ao Pan ao melhor colocado, estão os brasileiros Luís Antônio dos Santos, vencedor da primeira edição, em 1995; José Telles, quinto colocado no ano passado; Adriano Bastos, vencedor da Maratona da Disney, em janeiro; Daniel Lopes Ferreira, ganhador do Sul-Americano de Cross Country em 2000. Viviany Anderson, bicampeã da prova, em 1997 e 1998, é destaque entre as mulheres. Entre os estrangeiros, os organizadores apontam como destaques o francês Abdellatif Lahourich, que já correu a distância em 2h12min23, e o marroquino Rachid El Garmouni, que tem a marca de 2h12min12 este ano, em Marrakesh.