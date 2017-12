Maratona: Vanderlei encontra Baldini O maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atenas, encontrará o campeão da prova, o italiano Stefano Baldini, na sexta-feira, em Milão. Ambos serão homenageados pelos organizadores da maratona italiana e dão uma entrevista coletiva, lado a lado, como na última vez em que se viram em Atenas. Na ocasião, em agosto, Baldini disse que ganharia a prova de qualquer maneira, independente do acidente que ocorreu com Vanderlei. O brasileiro foi atacado pelo ex-padre irlandês Cornelius Horan quando liderava a prova, no quilômetro 36. "Eu não tive e não tenho problema com ele e, por isso, será um encontro normal. Se houvesse algo para reparar seria da parte dele. Talvez na emoção e pelo fato de o que aconteceu comigo ter sido valorizado ele acabou dizendo coisas que subestimou os adversários", afirmou Vanderlei, que viajará quarta-feira para Milão. Disse que aceitou o convite dos organizadores da maratona italiana para retribuir o pedido que fez em 2001 para correr a prova. Vanderlei, de 34 anos, observa que "amanhã ou depois teria de encontrar com o Baldini". O maratonista brasileiro ainda vai a Barcelona (ESP) para ser homenageado, dia 29, e participar de um evento do Barça com renda para o combate à Aids. Em dezembro Vanderlei vai para Paipa (COL) onde ficará dez semanas, incluindo o Natal e o Ano Novo, em treino para a Maratona de Lake Biwa, Japão, dia 6 de março.