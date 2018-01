Maratonas aquáticas agitam Igaratá A nona etapa do Campeonato Paulista de Maratonas Aquáticas será disputada neste domingo, a partir das 8h30, na cidade de Igaratá (SP), Vale do Paraíba. O líder da competição, com 70 pontos, é a equipe do Serc/Santa Maria, de São Caetano, dos nadadores Glauco Rangel e Fabiana Uyvary. Os dois competidores venceram todas as oito etapas disputadas até agora. Cerca de 1.200 nadadores de 95 clubes de São Paulo e outros estados disputarão a etapa, que terá provas nas distâncias de 1 km, 3 km e 10 km.