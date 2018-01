Maratonas se unem para dar US$ 500 mil Os organizadores de cinco das principais maratonas do mundo - Boston, Londres, Berlim, Chicago e Nova York - anunciaram, nesta segunda-feira, que se uniram para criar uma série chamada "Maiores Maratonas Mundiais", que distribuirá cerca de meio milhão de dólares aos ganhadores, durante um período de 2 anos. "Esta é uma das mudanças mais significativas da história desse esporte", declarou o diretor da Maratona de Londres, Dave Bedford. Homens e mulheres competirão separados, os cinco primeiros colocados de cada corrida receberão pontos - 25 ao campeão, 15 para o segundo, 10 ao terceiro, 5 ao quarto e 1 ponto para o quinto colocado. Para poderem competir, os atletas devem completar no mínimo três das cinco corridas ao longo dos 2 anos da série, entretanto, só quatro resultados serão considerados. "Sinto que pela primeira vez temos reconhecido nossos esforços. Sempre acreditamos que para competir efetivamente necessitávamos de estimulo", declarou o queniano Paul Tergat, dono do recorde mundial de maratonas. Bedford informou que a série contará com o apoio da Associação Internacional das Federações Atléticas (IAAF) e do Comitê Olímpico Internacional (COI). Além disso, ele revelou que o grupo pretende achar um patrocinador para duplicar o prêmio para 1 milhão de dólares a partir de 2007/2008. A primeira maratona da série será em Boston, no dia 17 de abril. Ainda neste ano, acontecerão as maratonas de Londres, no dia 23 de abril, de Berlim, em 24 de setembro, de Chicago, em 22 de outubro, e de Nova York, em 5 de novembro.