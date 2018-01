Maratonas viram febre em todo o País Com tênis nos pés, uma verdadeira legião bem disposta está transformando em fenômeno as corridas de rua e atraindo em média 5 mil participantes (só na Maratona Pão de Açúcar de Revezamento, em São Paulo, em foram 25.480 inscritos) em cada prova no País. Até o diretor da Maratona de Miami, Robert Pozo, veio conferir esse entusiasmo a convite do técnico Mário Sérgio Andrade Silva, da Assessoria Esportiva Run&Fun. ?Ele ficou louco com o que viu?, conta Mário. Além de assistir à prova, Robert aproveitou para divulgar a sua competição de Miami, em 1º de fevereiro de 2004. ?A idéia é atrair um grande número de brasileiros, já que toda a corrida é à beira-mar, nas paisagens mais bonitas de Miami Beach?, explica Robert. Até agora, só no calendário da cidade, existem 30 corridas homologadas na Federação Paulista de Atletismo, contra um total de 32 em 2002. Leia mais no Jornal da Tarde