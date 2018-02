Maratonista dos EUA suspenso por doping O maratonista norte-americano Eddy Hellebuyck, de 43 anos, foi suspenso por dois anos após ter dado positivo para a substância EPO, confirmou nesta sexta-feira a Agência Antidopagem dos Estados Unidos (Usada). Ele será desclassificado de todas as provas disputadas depois de 30 de janeiro, data em que foi flagrado no exame antidoping. Hellebuyck, de origem belga, obteve nacionalidade norte-americana em 1999, quando disputou a Maratona de Atlanta 96. Para os Jogos de Atenas não conseguiu classificação, pois terminou em oitavo nas provas de classificação realizadas em 20 de fevereiro, em Birmingham, no Alabama.