Maratonista José Telles segue na luta por vaga no Pan O maratonista José Telles está na correria para assegurar uma das duas vagas para os Jogos Pan-Americanos. Até agora ele detém a quarta melhor marca da maratona - mas Marílson Gomes, o melhor tempo, correrá os 5 mil e os 10 mil metros. Com isso, o piauiense tenta alcançar Vanderlei Cordeiro ou Franck Caldeira. ?Estou indo para a Colômbia esses dias. Vou ficar treinando na altitude de Paipas por três semanas e em abril sigo para a Holanda, onde disputarei a Maratona de Roterdã, uma das mais rápidas do mundo?, planeja Telles, de 35 anos, que tem como melhor tempo 2h15min20s. Seu maior adversário na briga por uma das vagas é Franck Caldeira, vencedor da última edição da São Silvestre. ?Ele tem 2h14min06s. Estou no caminho certo. O treinamento foi adequado e na Colômbia terei de me preocupar apenas em treinar, comer e dormir, já que o centro de treinamento vai me dar tudo o que preciso?, aposta o maratonista, patrocinado pela Mizuno e pelo Clube Pinheiros. Há 15 anos, quando trabalhava como operador de empilhadeira na Sadia, Telles acompanhava o time feminino de vôlei. ?Era o melhor time da época. Tinha jogadoras como Márcia Fu e Ana Moser. Virei fã do vôlei. Se for para o Pan, quero um autógrafo do Bernardinho. O homem tem uma garra que todo atleta deveria ter?, elogia. Telles apostará todas as fichas no Pan. ?Será a principal competição para mim este ano. Acho que uma medalha no Rio traria uma repercussão muito boa para o esporte.?