Maratonista quer atravessar estado O ultramaratonista Alexandre Sartorato (Bingo Vegas/Cubatão) inicia nesta sexta-feira o desafio de atravessar correndo todo o estado de São Paulo. O trajeto de 550 km começa na divisa com o Paraná, próximo ao município de Barra do Turvo, onde o atleta, considerado um dos dez melhores corredores do mundo, enfrenta o trecho mais acidentado do percurso, composto por serras e trechos íngremes. Sartorato pretende correr cerca de 70 km por dia, completando o percurso em uma semana, já na divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro, na Serra de Paraty, após passar o Carnaval percorrendo as cidades do Vale do Ribeira, litoral sul, Baixada Santista, litoral norte, até Ubatuba. O objetivo do atleta cubatense, de 29 anos, é divulgar as travessias no Brasil, ainda pouco difundidas por aqui, ao contrário do que ocorre no continente europeu, onde são disputadas de uma maneira bastante profissional. Sartorato é recordista sul-americano de corrida 24 horas. O recorde foi quebrado em maio do ano passado, em Apeldorn, na Holanda, ao correr 240,421 km. Também foi vice-campeão dos Jogos 24h, disputados em outubro do ano passado, em Almere, na Holanda. A última prova disputada no Brasil foi a corrida 24 horas, em Campinas, em 2000. Em abril do ano passado, correu 468 km, completando a travessia entre a cidade do Rio de Janeiro a Cubatão, sua terra natal, em seis dias. "A minha intenção, agora, é deixar as corridas de 24 horas para me dedicar inteiramente às travessias", revelou, anunciando que seu desafio maior é atravessar o País, correndo cerca de 7 mil quilômetros. Um grupo de apoio, composto por três pessoas, acompanhará toda a travessia. Durante o percurso, o atleta deverá consumir cerca de 100 litros de água, 80 latas de refrigerante, 40 garrafas de isotônico, 50 barras energéticas e 40 pacotes de macarrão instantâneo. Funcionário concursado da Câmara de Cubatão e atuando no Poliesportivo, Sartorato treina de forma intensiva em dois períodos. Quem costuma trafegar pela Pedro Taques, estrada que liga Cubatão à Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, certamente já teve oportunidade de vê-lo em ação, correndo pelo acostamento. Além de divulgar Cubatão, o ultramaratonista também ficou conhecido pelo trabalho social que empreende na cidade. Pelo terceiro ano consecutivo, promoveu a Ultramaratona da Solidariedade, em dezembro, quando arrecadou 4.132 kg de alimentos não-perecíveis. É padrinho do Ambulatório de Saúde Mental do município e da Escola de Pedestrianismo, que reúne 15 crianças de 10 a 15 anos.