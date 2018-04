Marc Márquez é o mais rápido do dia de treinos livres da MotoGP

Depois de vencer na Argentina, o espanhol Marc Márquez mostrou que também vai forte para a etapa de Austin da MotoGP. Nesta sexta-feira, ele foi o mais rápido no primeiro dia de treinos livres para a prova, a terceira da temporada, que será disputada neste domingo no Texas.

Apesar de reclamar da falta de aceleração de sua Honda nos últimos dias, Márquez foi de longe o mais veloz desta sexta no Circuito das Américas. O campeão mundial de 2013 e 2014 cravou o tempo de 2min04s034, mais de meio segundo à frente do segundo colocado Andrea Iannone, que fez sua melhor volta em 2min04s740.

A terceira e quarta posições ficaram com os surpreendentes Maverick Viñales e Scott Reding, respectivamente. O espanhol Viñales conseguiu o tempo de 2min04s895, somente quatro milésimos de segundo mais rápido do que o britânico Reding.

Só então apareceu o atual campeão da categoria, o espanhol Jorge Lorenzo, que foi o quinto mais rápido do dia com a marca de 2min04s901, seguido de perto pelo multicampeão Valentino Rossi, que cravou 2min04974. Dani Pedrosa foi somente o oitavo, atrás de Loris Baz.

Passadas duas etapas do Mundial, Márquez é o líder com 41 pontos, seguido por Rossi, que tem 33, e Pedrosa, com 27. Os pilotos voltam à pista em Austin neste sábado, às 11h55 (de Brasília) para a terceira atividade livre. O início do treino classificatório está previsto para as 16h10 e a prova no domingo acontecerá às 16 horas.