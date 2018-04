Marc Márquez garante a quarta pole consecutiva da etapa das Américas da MotoGP

Márquez chega para a terceira etapa da temporada 2016 da MotoGP na liderança, com 41 pontos, após vencer a segunda prova do ano, na Argentina, à frente do italiano Valentino Rossi, com 37, e do espanhol Dani Pedrosa, com 27. Além disso, Márquez ganhou as três corridas realizadas no Texas desde 2013.

A segunda e terceira colocações ficaram com pilotos da Yamaha, Lorenzo e Rossi, respectivamente. A quarta posição seria do italiano Andrea Dovizioso, da Ducati, que cravou 2min03s913 em sua melhor volta. No entanto, ele foi punido por um incidente na Argentina com a perda de três posições e largará em sétimo.

Com isso, o espanhol Maverick Viñales, da Suzuki, abrirá a segunda fila, seguido pelo inglês Cal Crutchlow, da LCR Honda. A oitava posição ficou com o espanhol Dani Pedrosa, da Honda, seguido do compatriota Aleix Espargaró. O inglês Scott Redding, da Pramac Ducati, completa a lista dos dez melhores no Texas.

Pouco antes do início do classificatório, a Marc VDS anunciou a ausência do australiano Jack Miller na etapa das Américas. O piloto fraturou o pé direito em uma queda durante o treino de sexta-feira. A expectativa é que ele volte a competir em Jerez, próxima parada do Mundial. A largada da etapa deste domingo da MotoGP está prevista para as 16 horas (de Brasília).