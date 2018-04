Marca do Corinthians vale R$ 1,1 bi

O Corinthians tem a marca mais valiosa do futebol brasileiro pelo quarto ano consecutivo com um valor de pouco mais de R$ 1,1 bilhão. O segundo é o Flamengo, com R$ 855 milhões e o terceiro é o São Paulo, com R$ 848 milhões. Esses são os resultados de um estudo da empresa de consultoria e auditoria BDO, que avaliou as 23 marcas de clubes de futebol mais valiosas do Brasil.

Embora estejam distantes dos números dos gigantes europeus como o Manchester United, cuja marca vale cerca de R$ 4,4 bilhões, de acordo com a Forbes, o tetracampeonato corintiano e o crescimento tricolor devem sim ser motivo de orgulho para os torcedores. "É importante ter uma marca forte para o clube conseguir maiores receitas com as cotas de TV, conquistar mais torcedores e, com isso, aumentar a bilheteria, enfim, ser mais forte financeiramente", avalia Pedro Daniel, gerente da Divisão de Esportes da BDO.

A metodologia do estudo utiliza dados financeiros, pesquisas com o torcedor, informações de marketing, além de dados econômicos e sociais dos brasileiros, mas não foram considerados os recursos com transferências de atletas. Pelo estudo, uma variável sozinha não define o peso da marca. Além da força da torcida (tamanho, faixa etária e hábitos de consumo), o valor considera as receitas (cotas de TV e patrocínios das camisas, por exemplo) e as características dos mercados locais (poder aquisitivo por região). No caso do Corinthians, metade da força de sua marca vem da torcida; para o Flamengo, o porcentual sobe para 57%.

Relacionamento. Não foram apenas os títulos da Libertadores e do Mundial de Clubes que mantiveram o Corinthians no topo. Desde a queda para a Série B, em 2007, o clube conseguiu interagir de maneira única com os torcedores/consumidores com ações de marketing como a "Nunca vou te abandonar" e a camisa com as fotos dos torcedores no primeiro jogo do retorno do time à elite.

O segredo para uma marca forte, portanto, é o relacionamento com a torcida. Mais que quantidade, vale a qualidade. Por essas razões, o Corinthians tem uma marca mais valiosa que a do Flamengo, dono da maior torcida do Brasil. Entre 2009 e 2013, a marca corintiana evoluiu R$ 546 milhões. O Flamengo, por sua vez, teve um crescimento de apenas 8%, deixando o São Paulo se aproximar na briga pela vice-liderança.

Por outro lado, o Palmeiras sofre atualmente com três aspectos que dificultam essa interação com a torcida. O primeiro deles é a reforma do estádio (a nova arena deve ser entregue no ano que vem); o segundo é a ausência de grandes ídolos nos últimos anos e, por fim, o fato de os títulos também terem rareado. Por isso, a marca alviverde cresceu pouco em relação a 2009, o primeiro ano do levantamento da BDO.

A importância de um ídolo é facilmente identificável na curva ascendente do Santos, içado pelos gols e dribles de Neymar.