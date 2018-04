Marcas do Finkel surpreendem nadadores Depois de chegarem ao auge da forma para disputar os Jogos Olímpicos de Atenas, os principais nadadores brasileiros pouco esperavam do Troféu José Finkel, que termina domingo na piscina do Clube Internacional de Regatas, em Santos. Por isso, até os atletas estão se surpreendendo com os resultados na competição, em que 14 recordes sul-americanos e 15 brasileiros já foram quebrados. Na competição por equipes, o Pinheiros continua disparado na frente, com 1.872,5 pontos, seguido pelo Minas Tênis (1.181,5 pontos) e pela Unisanta (1.144 pontos). "Depois de uma competição como a Olimpíada, a gente só pensa em tirar férias, mas tinha o José Finkel na seqüência e não dava para esperar um resultado como esse", admitiu Kaio Márcio, vencedor da prova dos 50 metros borboleta, com o tempo de 23s33, novo recorde sul-americano. Na véspera, Kaio já havia batido o recorde brasileiro dos 100 metros borboleta. Agora, ele começa a pensar no Mundial de Indianápolis, em outubro. "Espero poder repetir o bom desempenho que tive em Santos", concluiu. Nicholas dos Santos ficou com a medalha de prata (23s74) nos 50 metros borboleta, que teve a final disputada nesta sexta-feira, e Marco Sapucaia levou bronze (23s85). Outros recordes foram quebrados nesta sexta-feira. Joanna Maranhão superou a marca sul-americana na prova dos 200 metros costas, com 2m12s47, seguida por Fernanda Alvarenga, com 2m14s74, e por Rebeca Bretanha, com 2m15s41. "Não sei de onde estou tirando as forças para vencer o cansaço", revelou a medalhista de ouro. Os 100 metros medley foram vencidos por Rebeca Gusmão, com o tempo de 1m02s53. Na véspera, durante as eliminatórias, ela havia conseguido uma marca melhor, batendo o recorde sul-americano (1m09s09). Mesmo assim, ela conseguiu o índice para o Mundial de Piscina Curta em Indianápolis. Flávia Neto Jesus com a de prata (1m04s41) e Juliana Machado levou bronze (1m04s54). Thiago Pereira, que na véspera havia superado o recorde sul-americano nos 400 metros medley, conseguiu a medalha de ouro também na prova dos 100 metros medley, com o tempo de 53s72. Fernando Silva ficou em segundo (55s39) e Renan Rossin foi o terceiro (55s67). As equipes masculina e feminina do Pinheiros venceram as provas de revezamento 4x50 metros livre e ficaram com os dois recordes sul-americanos.