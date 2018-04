Marcel Stürmer ganha prata inédita no Mundial Depois de quatro medalhas de bronze, o brasileiro Marcel Stürmer conseguiu uma prata inédita no Mundial de Patinação Artística, em Brasília. O gaúcho só ficou atrás do italiano Dario Betti. "Estou extremamente feliz com essa conquista. Minha carreira sempre foi baseada em superar obstáculos, e este foi mais um." Marcel conseguiu há pouco menos de um mês o tricampeonato pan-americano da prova, após superar o roubo de todo o seu material de competição, incluindo seus patins. "Meu objetivo era chegar a uma medalha inédita no Mundial e consegui."