Marcelinho Paraíba marca e comanda vitória do Oeste sobre a Ponte no Paulistão

No começo, a Ponte deu a impressão de que tomaria a iniciativa da partida. Mas sofreu o gol logo aos nove minutos. Marcelinho Paraíba foi derrubado quase na linha da grande área. Ele mesmo foi para a cobrança, bateu por fora da barreira e enganou o goleiro Matheus. Depois disso, quem dominou o jogo foi o time da casa, que teve mais três chances reais para ampliar o placar.

No segundo tempo, a Ponte Preta adiantou a marcação e quase empatou aos seis minutos após cabeceio de Fábio. Azar do time campineiro, que sofreu o segundo gol aos 11 minutos. Renan Mota desceu pelo lado esquerdo e levantou no meio da área para Ricardo Bueno empurrar para as redes de cabeça: 2 a 0.

Sem outra alternativa, a Ponte foi para o tudo ou nada. Diminuiu aos 36 minutos, quando Alexandro cabeceou a bola no travessão e Elton marcou no rebote. A Ponte abriu mão de se defender na esperança de buscar o empate e ficou com um jogador a menos aos 41 minutos, quando Wellington Paulista foi expulso. O Oeste aproveitou o fato de ter um jogador a mais e ainda conseguiu ampliar o placar, aos 46. Mazinho desceu pelo lado direito e levantou na cabeça de Ricardo Bueno, que desviou para as redes.

No meio da semana já acontece a segunda rodada. O Oeste jogará na terça-feira, às 19 horas, contra o São Bernardo, no ABC. Na quarta-feira, a Ponte Preta vai receber o Santos, às 21h45, no estádio Moisés Lucarelli.

FICHA TÉCNICA:

OESTE 3 X 1 PONTE PRETA

OESTE - Jéferson Romário; Amaral, Brinner, Ligger e Fernandinho; Betinho (Leandro Melo), Elivélton (Guilherme), Renan Mota e Marcelinho Paraíba (João Gabriel); Mazinho e Ricardo Bueno. Técnico: Renan Freitas.

PONTE PRETA - Matheus; Nino Paraíba, Fábio Ferreira, Ferron e Gilson; Marcos Serrato (Eurico), Elton e Clayson; Felipe Azevedo, Wellington Paulista e Taiberson (Alexandro). Técnico: Vinícius Eutrópio.

GOLS - Marcelinho Paraíba, aos 9 minutos do primeiro tempo. Ricardo Bueno, aos 11 e aos 46 e Elton, aos 36 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus.

CARTÕES AMARELOS - Betinho, Marcelinho Paraíba, Renan Mota e Mazinho (Oeste). Taiberson e Wellington Paulista (Ponte Preta).

CARTÃO VERMELHO - Wellington Paulista (Ponte Preta).

RENDA - R$ 32.065,00.

PÚBLICO - 5.674 pagantes.

LOCAL - Estádio dos Amaros, em Itápolis.