Marcelo Moreira, do arremesso de peso, suspenso por doping O arremessador de peso, Marcelo Moreira, de 29 anos, foi suspenso nesta sexta-feira pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) por ter sido flagrado no exame antidoping realizado no Troféu Brasil deste ano, por uso da substância proibida Mefentermina e seu metabólito Fentermina. A substância é um estimulante cardiorrespiratório que acelera o batimento cardíaco e que melhora a circulação sanguínea no corpo. De acordo com o comunicado divulgado pela CBAt, a suspensão foi tomada pelo fato da entidade não ter aceitado suas justificativas para o uso deste remédio e lhe deu o prazo de 14 dias para entrar com um pedido de análise da punição no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Moreira, que é de Cubatão (SP), havia sido o vencedor do arremesso de peso, com 17,23 m, surpreendendo o então favorito Gustavo Mendonça (CPI/Funtec-PE), que atingiu a marca de 16,87 m.