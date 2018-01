Marcelo Negrão, em grande fase no Sul Quando rompeu o tendão patelar do joelho direito, em maio de 2001, Marcelo Negrão já tinha 29 anos e estava recomeçando uma boa fase ? voltava à Seleção Brasileira de Vôlei comandada por Bernardo Rezende. O atacante ficou mais de um ano afastado das quadras até se recuperar totalmente. Aos 31, quando poucos acreditavam que poderia voltar a jogar bem, não teve medo de recomeçar e hoje é peça fundamental no time da Ulbra, da gaúcha Canoas, finalista da Superliga. Leia mais no Jornal da Tarde