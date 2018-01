Marcelo Negrão vai para vôlei de praia Mais um campeão olímpico vai para o vôlei de praia: Marcelo Negrão. Aos 33 anos, o maior ícone da conquista do ouro olímpico em Barcelona/92 já está treinando no Guarujá. Na busca por patrocínios, o jogador pretende anunciar o parceiro em aproximadamente um mês. Quando fez o último ponto contra a Holanda, na final dos Jogos de Barcelona, Negrão tinha apenas 19 anos. Treze anos depois, vai seguir os passos dos ex-companheiros Tande e Giovane, e do também campeão olímpico Nalbert, que deixou as quadras após levar o ouro na Olimpíada de Atenas/2004. Veterano nas quadras, Negrão vai começar do zero, como um novato. ?Estou indo com calma, procurando patrocinadores. Ainda não posso nem anunciar o parceiro porque tenho de pagá-lo. Não estou falando muito neste assunto ainda?, desconversa Marcelo, que ainda está se adaptando ao novo piso. Por enquanto, ele tem o apoio da marca esportiva Rainha. Além dos trâmites burocráticos, Negrão está sofrendo com a adaptação nas areias. Ainda estranha a interferência do vento no jogo, vê as bolhas nos pés já apareceram. A pele já está mais morena e todos os dias ele faz um ?bate e volta? de São Paulo ao Guarujá. No melhor momento da carreira, o atacante conquistou a Liga Mundial, em 1993, com o ginásio do Ibirapuera lotado. No ano seguinte, foi jogar na Itália. Voltou ao Brasil e em 1996 levou o quarto título da Superliga, pelo Olympikus/Telesp. Em 2001, quando ganhou uma chance de voltar à Seleção Brasileira, na Liga Mundial, o jogador rompeu o tendão patelar do joelho direito e ficou quase dois anos afastado das quadras. Em 2004, o destino foi o time japonês de Osaka. Antes de decidir jogar no vôlei de praia, Negrão ainda passou pelo Carife Ferrara, da segunda divisão do vôlei italiano. Dos campeões olímpicos de 1992, Tande foi o único que se firmou na areia. Após o fiasco nos Jogos de Atlanta/96, quando a Seleção ficou com o quinto lugar, formou uma dupla com Giovane e foram jogar na praia, alegando cansaço da rotina na Seleção. Não conseguiram sucesso e, em 2000, os dois ganharam uma chance de Radamés Lattari e disputaram os Jogos de Sydney ? ficando com a sexta posição. Giovane voltou às quadras e no ano passado se aposentou com o bicampeonato olímpico. Nos bastidores, fala-se em duas possibilidades: a de Tande e Nalbert formarem uma nova dupla ? já que Tande não está mais com Franco e Nalbert deixou Guto. Também cogita-se que os dois possam brigar por Benjamim, que faz parceria com Harley.