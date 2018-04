Marcelo Oliveira testa Pratto e Maicosuel entre os titulares do Atlético-MG

O técnico Marcelo Oliveira deu nesta quinta-feira boas indicações de qual será o time do Atlético Mineiro para o jogo contra o Coritiba, na segunda-feira, no Independência. Na Cidade do Galo, o treinador testou Maicosuel e Lucas Pratto no setor ofensivo da equipe, mas não confirmou a escalação.

A maior expectativa é sobre quem será o substituto de Cazares, machucado. Principal destaque do Atlético neste Brasileirão, o equatoriano teve seu lugar ocupado por Maicosuel nesta quinta. Antes, Marcelo Oliveira indicara Carlos Eduardo na mesma posição. Assim, o técnico deve deixar a decisão para o treino de sexta ou sábado.

Na atividade desta quinta, Maicosuel compôs o meio-campo com Rafael Carioca, Eduardo e Clayton. Os dois volantes atuavam mais recuados, enquanto Maicosuel e Clayton apareciam mais próximos do ataque, formado pela dupla Robinho e Fred. Durante o treino, Marcelo Oliveira testou Lucas Pratto, recuperado de lesão, na vaga de Clayton.

Na defesa, Carlos César ocupou o lugar de Marcos Rocha, lesionado. Ronaldo treinou na vaga de Erazo, suspenso, e Fábio Santos foi testado no lugar de Douglas Santos, que será liberado para defender a seleção olímpica nos próximos dias. Fábio Santos se mostrou recuperado de lombalgia nesta quinta, se colocando à disposição para fazer sua estreia.

"Eu já estava ansioso por essa estreia, mas também necessitava deste tempo de preparação, até pelo período que fiquei parado, de férias. Foi muito bom ter essas quase quatro semanas de treinamento e, agora, o que falta mesmo é o jogo. Estou treinando bem e, agora, é desempenhar no jogo. Tomara que eu possa fazer uma grande partida", comentou o lateral.

Na atividade desta quinta, Marcelo Oliveira escalou o Atlético com Victor; Carlos César, Leonardo Silva, Ronaldo e Fábio Santos; Rafael Carioca, Eduardo, Clayton e Maicosuel; Robinho e Fred.

Ele poderá fazer mudanças na equipe nos treinos desta sexta-feira, sábado e domingo. Na sexta, a atividade está marcada para as 15h30. No fim de semana, os treinos serão no período da manhã.