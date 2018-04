Marcha atlética será a 1.ª prova a ter medalhistas O Brasil terá sete atletas em ação amanhã na parte inicial do programa de competições do Mundial. Dois deles - José Alessandro Bagio e Moacir Zimmermann - participam da primeira final do torneio, os 20 kms da marcha atlética, a partir das 8 horas (de Brasília). A primeira brasileira a entrar na pista do Estádio Olímpico é Sabine Heitling, dos 3 mil metros com obstáculos - a eliminatória começa às 5h50 (de Brasília). A gaúcha de 22 anos conseguiu o índice para o Mundial no último dia reservado à classificação. Conquistou o tempo de 9min41s20 (recorde sul-americano) no GP de Londres. Em seguida, a partir das 6h40, José Carlos Moreira, Vicente Lenílson e Basílio de Moraes participam das eliminatórias dos 100 m rasos. Gisele Oliveira disputa a qualificatória do salto triplo, a partir das 6 horas. Treinada por Nélio Moura (técnico da campeã olímpica Maurren Maggi), a saltadora briga para ficar entre as 12 melhores e seguir à final. A favorita para o título (que será disputado na segunda-feira) é a cubana Yargelis Savigne, atual campeã mundial.