Marcha de 20 km: brasileiro é 14º O brasileiro José Baggio ficou com a 14ª colocação na marcha de 20 quilômetros, nesta sexta-feira, nos Jogos Olímpicos de Atenas. A medalha de ouro foi para o italiano Ivano Brugnetti, que completou a prova em 1h19min40, 3min53 à frente do brasileiro. O espanhol Francisco Fernández, com a medalha de prata, e o australiano Nathan Deakes, com o bronze, completaram o pódio.