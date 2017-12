Márcia Narloch busca tri na Maratona A corredora catarinense Márcia Narloch será mais uma das estrelas nacionais na VII Maratona Internacional de São Paulo, que acontecerá dia 8 de julho e passará por algumas das principais ruas e avenidas da Capital Paulista. Bicampeã da prova (99 e 2000), a atleta lutará pela conquista do tricampeonato na condição de grande favorita. A prova terá 42.195 metros de percurso e terá largada às 9 horas da manhã na Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu, e chegada no Parque do Ibirapuera. Márcia é a atual recordista da Maratona Internacional de São Paulo com o tempo de 2h37?20?, conquistado em 1999. Ela é uma das sérias candidatas ao primeiro lugar neste ano e para garantir mais esta conquista a atleta vem se preparando há quatro meses. Ela tem treinado em média 140 quilômetros por semana para estar no melhor de sua forma. A VII Maratona Internacional de São Paulo distribuirá R$ 220 mil em prêmios. Serão R$ 170 mil em dinheiro, divididos entre os atletas profissionais. Além disso, o atleta nacional mais bem colocado, no masculino e feminino, receberá um automóvel 0 km. Haverá também o sorteio de cinco passagens aéreas para a Maratona da Disney ou Maratona de Nova York, entre os inscritos que terminarem a prova dentro do tempo máximo previsto. As inscrições podem ser feitas na Federação Paulista de Atletismo até o dia 29 (2ª a 6ª feira das 10:30 às 18:30); nas Lojas Roxos e Doentes até dia 30 - de 2ª a sábado das 11:00 às 22:00. Nas escolas Fisk até dia 30, de 2ª a 6a feira das 8:00 às 20:00 - sábado - das 8:00 às 12:00; PBF até dia 30, de 2ª a 6a feira das 8:00 às 17:00. de 2ª a sábado - das 8:00 às 12:00. A inscrição custa R$ 25,00.