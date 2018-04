Márcio e Benjamin eliminados na praia Acabou o sonho de uma medalha para a dupla brasileira masculina de vôlei de praia formada por Márcio e Benjamin. Eles foram eliminados nesta sexta-feira nas quartas-de-final do torneio olímpico da modalidade, ao perderem para os suíços Paul e Martin Laciga por 2 a 1. As parciais foram de 19/21/ 21/19 e 15/11. Agora, a dupla suíça enfrentará a outra dupla do Brasil, integrada por Ricardo e Emanuel, amanhã, valendo uma vaga nas semifinais.