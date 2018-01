Márcio May é campeão em Santa Catarina O catarinense Márcio May conquistou nesta quarta-feira o tetracampeonato no 19.º Tour de Santa Catarina, um dos eventos de longa distância mais tradicionais do ciclismo brasileiro. Apesar de toda experiência, o ciclista teve de superar a ansiedade nos 77,5 km da etapa final entre Joinville e São Francisco do Sul. "Estava ansioso. Mas estava atento a tudo e a equipe esteve o tempo todo junto comigo para que nada saísse errado", disse o campeão.