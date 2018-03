Márcio May é destaque da 9 de Julho Vindo da Suíça, onde disputou o Mundial B de Ciclismo ? conquistou o excelente quinto lugar na prova contra o relógio e o 21º na disputa de estrada, entre mais de 150 competidores de 40 países ?, o ciclista catarinense Márcio May, da equipe Memorial-Santos, está entre os destaques da 60ª edição da Prova Ciclística 9 de Julho. A competição será nesta quarta-feira, a partir das 9 horas, no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo.