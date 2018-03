Márcio Simão é 4º nos 110 com barreiras O atleta paulista Márcio Simão de Souza, apoiado pela Nike, terminou neste sábado em quarto lugar na prova dos 110 metros com barreiras no Meeting Internacional de Madri-2012 de Atletismo, competição que faz parte da campanha da capital espanhola para ser sede dos Jogos Olímpicos de 2012. Márcio despediu-se do circuito europeu, completando a prova em 13s67. Agora, ele volta para o Brasil, onde faz a preparação final para a disputa do Pan-Americano de Santo Domingo, em agosto, na República Dominicana. O vencedor da prova foi o jamaicano Maurice Wignall, com o tempo de 13s39, seguido dos norte-americanos Arend Watkins (13s55) e Micah Harris (13s65). Para o técnico Nélio Moura, Márcio está passando por um bom momento. ?Ele tem feito boas provas e pode melhorar mais até o Pan?, diz o treinador. Márcio é o atual recordista sul-americano da especialidade, com o tempo de 13s38, estabelecido em 1999, no Rio de Janeiro.