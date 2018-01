Marcio Simão é bronze na Grécia O brasileiro Marcio Simão conquistou a medalha de bronze neste domingo, na prova de 110 metros com barreiras no II Grande Prêmio de Atletismo da Tessalonica, na Grécia. Marcio Simão fechou a prova com o tempo de 13s58. As medalhas de ouro e prata ficaram com atletas norte-americanos. Joel Brown, foi primeiro (13s31) e Aries Merritt (13s.40) o segundo. Na prova de 400 metros, Sanderlei Parrela fez o tempo de 46s31 e terminou em quarto. Essa prova foi vencida pelo jamaicano Sanjay Ayre (45s.30). Young Talkmore Nyongani, do Zimbábue foi o segundo (45.33) e o norte-americano Jamel Ashley (45.50) o terceiro.