Márcio Simão ganha bronze na Bélgica O brasileiro Márcio Simão ganhou a medalha de bronze nos 110 metros com barreiras do Meeting Internacional de Atletismo de Liége, na Bélgica, com o tempo de 13s70. O campeão foi o norte-americano Anwar Moore, com 13s32, seguido de seu compatriota Dawane Wallace, com 13s50. Para o Mundial de Helsinque, de 6 a 14 de agosto, Márcio Simão disputa a terceira vaga brasileira na prova com Anselmo Gomes. Matheus Inocêncio e Redelen dos Santos já estão assegurados.