Márcio Simão leva prata na Suécia Márcio Simão de Souza, um dos barreiristas brasileiros com índice olímpico, conquistou nesta quarta-feira a medalha de prata nos 60 metros com barreiras no Eurojump, em Gotemburgo, Suécia. Ele fez o tempo de 7s76 e ficou atrás do sueco Robert Kronberg, que marcou 7s69. Agora, Márcio correrá dia 12, em Estocolmo (SUE), dia 15, em Karlsruhe (ALE), e dia 20, em Birmingham (ING).