Márcio Wenceslau é ouro em Cali e garante o Brasil nos Jogos de Pequim Márcio Wenceslau foi o primeiro brasileiro do tae kwon do a garantir presença nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, com a medalha de ouro na categoria até 58 quilos, no Pré-Olímpico Pan-Americano, em Cali, na Colômbia. Os três primeiros colocados em cada uma das oito categorias, no feminino e no masculino, asseguram a vaga olímpica. Wenceslau, vice-campeão mundial e vice pan-americano, foi o primeiro atleta da equipe brasileira a competir na Colômbia. Estreou com vitória por 4 a 2 diante de Ramphis Murray, de Aruba, e na seqüência marcou 3 a 2 sobre o equatoriano Esteban Chango, campeão dos Jogos Sul-Americanos de 2006. Na terceira luta, Wenceslau derrotou o canadense Jocelyn Addison, ouro no Pan-Americano de Tae Kwon Do, por 2 a 0. Na final, decidida na morte súbita depois de empate por 1 a 1 no tempo normal, o brasileiro superou o mexicano Guillermo Perez, vice-campeão mundial. O Brasil ainda pode conquistar mais três vagas para a Olimpíada de Pequim. O campeão pan-americano Diogo Silva (-68 kg), a campeã mundial em 2005 Natália Falavigna (+67 kg) e Débora Nunes (-57 kg) também disputam o torneio em Cali.