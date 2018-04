Marco Grael e mais quatro atletas da vela são beneficiados com Bolsa Pódio

Também passarão a receber a Bolsa Pódio a melhor dupla brasileira da classe 470 Masculina, formada pelo Geison Mendes e Gustavo Thiesen, atualmente na 21.ª posição do ranking mundial. De acordo com o site da Federação Internacional de Vela (ISAF, na sigla em inglês), a dupla nunca fez parte do top20 do ranking, critério exigido pelo Ministério do Esporte para conceder a Bolsa Pódio.

A quinta atleta da vela beneficiada na nova lista é Fernanda Decnop, da Laser Radial, que teve seu melhor ranking em abril de 2014, quando foi a 20.ª do mundo. Atualmente ela ocupa apenas a 42.ª colocação, mas é a melhor do País.

O Brasil tem direito a um convite por classe nos Jogos Olímpicos do Rio, restando à Confederação Brasileira de Vela (CBVela) indicar os convocados. A 470 Masculina, a 49er e a Laser Radial são exatamente as três classes em que a concorrência está mais apertada, sem favoritos claros. Só um barco por classe foi beneficiado com a Bolsa.

Em novembro de 2013, o ministério do Esporte havia concedido Bolsa Pódio a nove atletas da vela, entre eles Martine Grael e Kahena Kunze (da 49er FX), Ricardo Winicki, o Bimba (da RS:X Masculina) e Patrícia Freitas (RS:X Feminina), todos já convocados para os Jogos Olímpicos, além de Bruno Fonte (Laser), Ana Luiza Barbachan e Fernanda Oliveira (470 Feminina).

Também fizeram parte daquela lista, André Fonseca (Bochecha), que está dando a volta ao mundo na Volvo Ocean Race, e Bruno Prada. Ambos já desistiram da corrida olímpica. Robert Scheidt preferiu não se inscrever.

RENOVAÇÃO - Nesta segunda-feira, também foram publicadas as renovações das bolsas de Renata Decnop e Isabel Swan, da classe 470 Feminina, e do campeão olímpico das argolas, o ginasta Arthur Zanetti.