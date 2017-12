Marco Melandri vence etapa da França da MotoGP O piloto italiano Marco Melandri, da Fortuna/Honda, ganhou neste domingo o Grande Prêmio da França da MotoGP, disputado em Le Mans. Foi sua segunda vitória na temporada. Em segundo lugar ficou outro italiano, Loris Capirossi, da Ducati. O espanhol Daniel Pedrosa, da Honda, completou o pódio. Melandri foi beneficiado pelo abandono do heptacampeão mundial Valentino Rossi, que liderou boa parte da prova mas teve que parar devido a problemas mecânicos, a oito voltas do fim. Agora, tanto Melandri quanto Capirossi somam 79 pontos na tabela de classificação e diminuíram para quatro a vantagem do líder do campeonato, o norte-americano Nicky Hayden, também da Honda, que ficou em quinto em Le Mans. Pedrosa está em quarto na classificação geral com 73 pontos. Rossi, que terminou apenas duas corridas desde o início da temporada, caiu para oitavo, com 40.