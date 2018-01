Marco Melandri vence etapa da Turquia da MotoGP O italiano Marco Melandri, da Honda, venceu neste domingo o Grande Prêmio da Turquia de MotoGP - a 3ª etapa da temporada 2006, disputada neste domingo no circuito de Istambul. Em segundo lugar chegou o novato australiano Casey Stoner, da Honda. O pódio foi completado pelo norte-americano Nick Hayden, que se beneficiou da queda do espanhol Daniel Pedrosa, da Honda, que ocupava a posição até sofrer uma queda na última volta. O hetpcampeão mundial Valentino Rossi (Yamaha), que largou na 11ª posição, fez uma corrida de recuperação e terminou em quarto lugar. Nicky Hayden assume a liderança do campeonato com 52 pontos ganhos em três etapas realizadas. Loris Capirossi, da equipe Ducati, está em segundo na classificação com 51. Marco Melandri, agora, está em terceiro lugar com 45 pontos.