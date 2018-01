Marco, o mais novo campeão Grael O sobrenome Grael é sinônimo de vela. E de sucesso ? os irmãos Torben e Lars têm, juntos, meia dúzia de medalhas olímpicas. Marco Grael, de 13 anos, dá mostras de ter herdado o talento do pai e pode estar predestinado a manter a tradição da família. O garoto, que começou a competir em 2000, conquistou nesta sexta-feira seu primeiro título brasileiro, na 31ª edição do Campeonato de Optimist, categoria de formação no iatismo, assim como o kart no automobilismo. Marco ganhou 4 das 12 regatas do Brasileiro, realizado no Porto Grande Hotel, em São Sebastião (SP), com 154 atletas e organização do Iate Clube de Santo Amaro. Entre as mulheres, a campeã foi Juliana Senft, de 14 anos. Em 2002, Marco Grael venceu o Campeonato da Ilha do Norte, na Nova Zelândia, e foi vice no Campeonato Norte-Americano. ?O torneio dos Estados Unidos tinha moleques bons, mas acho que o nosso, pela tradição que a Optimist tem no Brasil, é mais competitivo que o neozelandês?, ressalta Torben, que este ano vai investir na campanha olímpica para os Jogos de Atenas, em 2004, na classe Star, juntamente com Marcelo Ferreira. Dois Europeus, na Hungria e Portugal, a Semana Pré-Olímpica de Atenas e o Mundial da Espanha, a partir de abril, são as principais competições do calendário internacional. Há, também, as regatas nacionais. Torben ? que começou a velejar com o avô dinamarquês no Aileen, barco da família construído em 1912 ? não sabe se Marco seguirá carreira nem quer pressionar o filho. ?No ambiente da nossa família existe facilidade para as crianças seguirem o esporte.? Sua filha, Martine, de 12 anos, também veleja. O tio, Lars, diz que o garoto ?tem talento?. Marco treina no Iate Clube Brasileiro de Niterói, com o técnico Ricardo Dantas, e compete pelo Rio Iate Clube. Não se lembra da primeira vez em que velejou. ?Sempre acompanhei meu pai, minha família, e o fato de ele velejar me incentiva. Eu gosto, tenho meus amigos, vamos ver.? Marcos Peñido, coordenador de Vela Jovem da Federação Brasileira de Vela e Motor, observa que o torneio de Optimist existe há 31 anos ininterruptos (em 2003, teve patrocínio do Pão de Açúcar e Nickelodeon), sempre com a presença de 160 a 180 crianças e jovens.