Marcos Assunção comemora ponto conquistado

Como não poderia deixar de ser, a saída de Kleber do time ainda foi assunto ontem. E Assunção criticou o ex-companheiro. "Ele tinha de ter falado do problema dele e ponto. Cada um tem de falar por si. Precisa respeitar para ser respeitado. Agora só temos de pensar no grupo."

O presidente Arnaldo Tirone afirmou que não queria ter perdido Kleber e que ficou insatisfeito com o final do episódio - o jogador foi afastado por Felipão no mês passado e acabou acertando com o Grêmio.

"Não fiquei feliz. Chamei o Kleber na minha casa para conversar, mas não posso amarrá-lo em um poste. O Palmeiras está com a consciência tranquila e, se ele não queria jogar pelo Palmeiras, não posso forçar. Considero que o clube vendeu bem pelo momento.''