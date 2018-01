Marcos Daniel consegue vencer Nicolas Massu no México Marcos Daniel enfim conseguiu vencer o chileno Nicolas Massu. Foi nesta quarta-feira, por 2 sets a 0 (6/4 e 6/4), garantindo assim sua classificação para a próxima fase do ATP de Acapulco, no México. A vitória é um feito para o tenista porque o adversário é o 44.º do ranking da ATP e o atual campeão do Brasil Open, além de já ter batido o próprio Daniel em outras três oportunidades: Viña del Mar (Chile), Buenos Aires (Argentina) e no próprio Brasil Open. Agora, o próximo adversário de Marcos Daniel será o argentino Gastón Gaudio, segundo cabeça-de-chave do torneio. Gaudio passou ao vencer Razvan Sabau (Romênia) por 2 sets a 1 (6/3, 3/6 e 6/2).