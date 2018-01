Marcos Daniel desiste de jogo e está fora de ATP polonês Durou pouco a esperança brasileira no ATP de Sopot, na Polônia, que é disputado em quadras de saibro. O gaúcho Marcos Daniel, tenista número 1 do Brasil, foi eliminado logo na primeira rodada, nesta terça-feira, ao desistir do confronto contra o argentino Martin Vassalo Arguello quando perdia por 4/6 e 0/2, por causa de algum problema físico. Com a derrota, Daniel termina a temporada de saibro com um desempenho apenas regular, apesar de se manter como o melhor do País. Em outro jogo do dia, o checo Jiri Vanek derrotou o italiano Alessio di Mauro por 2 sets a 0- com parciais de 7/6 (7/3) e 6/0. Vanek deu sorte, já que entrou no torneio por causa da desistência de outro italiano, Fillippo Volandri, e já conseguiu a classificação à segunda rodada.